Lecco accoglie il nuovo anno con lo spettacolo de "La Notte degli Elementi"

E' stato lo spettacolo di teatro acrobato figurativo inititolato "La Notte degli Elementi" ad accompagnare i lecchesi nel lungo conto alla rovescia verso l'arrivo del 2018. L'arrivo dell'anno nuovo è stato "scortato" dalle tante persone che si sono recate in piazza Cermenati per assistere allo spettacolo teatrale, novità assoluta in città.

Allo scoccare della mezzanotte è andato invece in scena lo sparo dei fuochi artificiali, dopodichè un salto nella zona della pista di pattinaggio per brindare nei pressi della location, allestita ad hoc per accogliere locali e turisti.

Come avvenuto in estate per la Notte Bianca, gli accessi alle vie del centro città sono stati bloccati con il posizionamento di alcuni mezzi pesanti.