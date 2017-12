La Notte degli Elementi a Lecco: viabilità e ordinanze nella notte di San Silvestro

Un San Silvestro eccezionale a Lecco, grazie alla Notte degli Elementi, un grande spettacolo di teatro acrobatico figurativo di fuoco che ha esordito nelle piazze di alcune delle maggiori città italiane e che si concluderà con i fuochi di mezzanotte sul lago.

La serata avrà inizio a partire dalle 22 in piazza Cermenati con uno spettacolo di intrattenimento in attesa dell'inizio delle acrobazie infuocate di Circo e Dintorni, seguirà il countdown di mezzanotte con il brindisi sulla pista del ghiaccio e lo spettacolo pirotecnico al Monumento ai Caduti.

In funzione di una maggiore sicurezza, intesa a garantire il successo delle manifestazioni in programma e l'incolumità di coloro i quali vi prenderanno parte, dalle 20 di domenica 31 dicembre alle 5 di lunedì 1 gennaio sarà vietato detenere, somministrare e consumare bevande in bottiglie di vetro e lattina nell'area interessata dai festeggiamenti per il nuovo anno evidenziata nella mappa a fianco. Queste prescrizioni non si applicano, come di consueto, alla somministrazione e al consumo effettuati all’interno dei pubblici esercizi, in locali a qualsiasi titolo destinati alla somministrazione anche non assistita, e nelle aree di pertinenza, a condizione che i contenitori non vengano portati all’esterno.

Nella fascia oraria che va dalle 23:00 di domenica 31 dicembre all'1:00 di lunedì 1° gennaio è inoltre prevista una deroga, valida su tutto il territorio comunale, al divieto di uso e di accensione di fuochi d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni e petardi, già prevista dall’ordinanza sindacale 81/2017.

Per consentire l’allestimento delle impalcature necessarie alla realizzazione del spettacolo, il lungolago sarà interdetto al traffico veicolare dalle 18 di domenica 31 dicembre alle 6 di lunedì 1 gennaio nel tratto di Lungo Lario Isonzo compreso tra piazza Cermenati e via Nazario Sauro, dalle 20 di domenica all’1 di lunedì, per dare corso alle performance e ai festeggiamenti in programma, la chiusura sarà estesa fino a via Leonardo Da Vinci. Per questo motivo rimarrà inaccessibile il parcheggio di piazza Affari ed è raccomandabile dunque utilizzare i parcheggi di via Nava, via Parini, piazza Mazzini, via Bezzecca e via Palestro.

I lavori di installazione delle strutture le prove generali inizieranno già sabato 30 dicembre, con conseguente chiusura del tratto di Lungo Lario Isonzo compreso tra piazza Cermenati e via Nazario Sauro dalle 21 alle 23.

La Notte degli Elementi rappresenta un omaggio al creato sui generis. Ad animare la notte lecchese saranno infatti le incredibili performance di uno straordinario gruppo di artisti internazionali, acrobati, danzatori, equilibristi, contorsionisti, trampolieri e attori: un cast d'eccellenza, quello di Circo e Dintorni, fatto di artisti e creativi provenienti da esperienze diverse e illustri come il Cirque du Soleil e il Festival di Monte Carlo o la drammaturgia della piazza.