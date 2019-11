Insegue tre caprioli con lo scooter sul ponte di Ganda e li filma mentre cadono nell'Adda

Sta facendo discutere e non poco un video postato nelle ultime in rete da un utente di Morbegno dove si vedono tre caprioli inseguiti da un uomo in scooter durante la notte. Un inutile inseguimento ai tre animali sull'asfalto della strada provinciale numero 4 che dalla frazione di Campovico conduce verso il celebre ponte morbegnese di Ganda.

Una rincorsa notturna conclusasi con il salto nell'Adda di uno dei tre caprioli inseguiti direttametamente dall'apice del ponte di Ganda. Un volo di almeno 25 metri che per fortuna non dovrebbe aver ferito l'animale, nonostante il basso livello dell'acqua nel greto del fiume, visto che riesce ad allontanarsi nell'acqua da chi lo stava inseguendo.

Reazioni social

Non ha certamente gradito l'opinione pubblica di Facebook, colpita dalla sciocca decisione di rincorrere e spaventare inutilmente gli animali. Tanti gli utenti sdegnati dalle immagini tanto che qualcuno ha persino proposto di denunciare i colpevoli del gioco notturno.

Duro il commento della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa) di Sondrio sulla sua pagina Facebok: «La demenza non ha limiti, la cattiveria pure. Siamo a Morbegno e qualche cretino si è divertito a inseguire i poveri cervi con una moto per poi farli finire nel fiume. Bisogna far sì che questo imbecille venga allo scoperto».

L'uomo che ha pubblicato il video ha negato di esserne il protagonista.