Sparatoria nella bergamasca: due morti. E' caccia aperta in Lombardia

E' caccia aperta in Lombardia ai due killer che, intorno alle 18.15 di mercoledì 4 aprile, hanno aperto il fuoco nella sala slot "Gold Cherry" di via Treviglio, in un centro commerciale di Caravaggio. A predere la vita sono stati Carlo Novembrini, gelano classe 1967, e Maria Rosa Fortini, cremasca del 1978, entrambi residenti nel cremasco.

Gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste: pare che uno degli omicida, stando a quanto riportato da l'Eco di Bergamo, in passato abbia avuto una relazione sentimentale con la donna. L'uomo ucciso, invece, era un pregiudicato cui, verso cui in passato, era stata adottata la misura della sorveglianza speciale.