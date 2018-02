Carnevale, non solo carri: Lecco canta e balla fino a tarda notte

I successi più recenti e quelli degli anni Settanta, Ottanta e Novanta hanno tenuto alto il volume della musica in piazza Garibaldi.

Le note suonate da DJ Dario Oldani e Andrea De Sabato di RTL 102.5 hanno tenuto compagnia a centinaia di giovani lecchesi, che fino all'una di notte sono rimasti in piazza Garibaldi per cantare e ballare sotto le stelle. In piazza XX Settembre si è invece tenuto lo spettacolo di musica country con "700 metri sopra il cielo".

Come già spiegato, durante la notte si sono registrati due casi d'intossicazione etilica, tamponati dai mezzi di soccorso presenti in città, mentre le forze dell'ordine, che hanno pattugliato in grande quantità la zona (polizia locale in centro Lecco, varie pattuglie di carabinieri e polizia di stato sparse per il resto del capoluogo) non hanno dovuto effettuare interventi particolarmente rilevanti.