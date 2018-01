Carnevalone, svelati i Regnanti: sono Giuseppe Fusi e Anna Meles

Saranno Giuseppe Fusi e Anna Meles i Regnanti del Carnevalone 2018; con loro il Gran Ciabellano Gianmario Sacchi. La presentazione si è svolta nel primo pomeriggio presso il laboratorio dei costumi di Carnevale di via Agliati, luogo dove i cittadini, grandi e piccoli, possono noleggiare svariati costumi da utilizzare durante la settimana di celebrazioni che prenderà il via domenica 11 febbraio (scopri tutti gli eventi in programma per il Carnevalone 2018).

"Tenere una manifestezione viva nel tempo è un'attività complessa - spiega il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina -. Stiamo cercando di mantenere l'equilibrio tra tradizione e novità, grazie alla collaborazione sempre proficua con Lecco Turismo Manifestazioni. Il mio ringraziamento va ai nuovi Regnanti e ai volontari; loro vogliamo mostrarli in questa location, dove svolgono un lavoro invisibile che è alla base del Carnevalone di Lecco". Un commento cui fa eco Enrico Valsecchi, presidente di LTM: "Senza i volontari non andremmo da nessuna parte, non organizzeremmo nessuna manifestazione. E' già un mese che lavoriamo per la buona riuscita del Carnevalone, anche grazie a un'amministrazione sempre molto vicina".

Re Resegone risponde al nome di Giuseppe Fusi. Nato a Lecco il 13 maggio 1957 e cresciuto nel rione di Rancio (alta), sotto l’imponenza del monte Medale e del San Martino, risiede a Calolziocorte con la moglie e i figli. Bancario Direttore di Agenzia, dal 2004 al 2009 è Sindaco del Comune di Pasturo e membro del direttivo dell’Unione dei Comuni Centro Valsassina e Grigna Settentrionale, per la quale ha ricoperto anche la carica di Presidente. Appassionato della montagna e buon camminatore, è volontario del gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale-Rancio Laorca e, dal 2010 al 2011, è Presidente Lions Club Valsassina.



Regina Grigna è la giovane Anna Meles. Nata a Lecco il 24 febbraio 1982 e residente a Lecco (Laorca), ha una Laurea Magistrale in Lettere Moderne con indirizzo Storia e critica delle Arti, l’abilitazione alla professione di docente (TFA) e un master in insegnamento della lingua italiana agli stranieri, conseguiti presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2007 insegna lettere (italiano, storia e geografia) nelle scuole medie inferiori e superiori della Provincia di Lecco e dal 2016 è docente di lettere presso l’Istituto Comprensivo Lecco 3, Antonio Stoppani.



Il Gran Ciambellano è, infine, Gianmario Sacchi. Nato a Galbiate l’8 aprile 1947, è residente a Lecco (Olate). Padre di 2 figli e nonno di 2 nipoti, è un socio del Gruppo Alpini pizzo Erna – Bonacina di

Lecco. Dipendente della storica ditta SAE per 21 anni, è in pensione dal 1998.

