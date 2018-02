Tutto pronto per il Carnevalone: come cambia la viabilità in città

Il Comune di Lecco ha comunicato le seguenti modifiche alla viabilità per lo svolgimento del Carnevalone 2018 in programma sabato 17 febbraio:

dalle ore 9 alle 19 chiusura di via De Gasperi

dalle ore 14 alle 19 chiusura al transito veicolare di tutte le strade interessate dal passaggio della sfilata dei carri allegorici, precisamente:

piazza Cappuccini, viale Turati, via Col di Lana, tratto compreso tra viale Turati e via Parini, via Parini, via Ongania, via Resinelli, via Montenero, via Volta, via Cavour, piazza Garibaldi, via Mazzini, piazza Manzoni, viale Dante - controviale e tratto compreso tra via Cairoli e via Digione, via Marco d'Oggiono, via Sassi

dalle ore 16 alle 19 chiusura al transito veicolare delle seguenti vie e piazze: Diaz, Montello, Grassi, e al fine di consentire ai carri il ritorno in piazza Cappuccini lungo il seguente percorso: Diaz, Montello, Volta, Montenero, Grassi, Col di Lana, Turati e Cappucini

dalle ore 21 alle 24 chiusura di piazza Garibaldi per consentire lo svolgimento della festa serale in programma.

Precisiamo che sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni i carri partecipanti al corteo, i veicoli utilizzati per il trasporto delle strutture necessarie all'allestimento dei carri e quelli al servizio degli organizzatori della manifestazione, muniti di apposito titolo autorizzativo. Viene salvaguardato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di Polizia, di Soccorso e di Emergenza, per l'erogazione dei servizi principali.

Ordinanza Provvedimenti viabilistici in occasione del Carnevalone 2018

Ricordiamo inoltre alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

il divieto di utilizzo di prodotti schiumogeni di ogni tipo (bombolette spray, schiuma da barba o altri detergenti), polveri e vernici che possano imbrattare o molestare le persone o le cose;

il divieto su tutto il territorio comunale di usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, accendere fuochi, far esplodere petardi, castagnole e simili e artifici esplodenti;

il divieto, finalizzato a evitare l'insorgere di fenomeni di violenza contro le persone, gli animali e le cose, di detenere, somministrare, e/o consumare su aree pubbliche bevande sia alcoliche che non alcoliche, contenute in bottiglie, contenitori di vetro, lattine e altri materiali, che per cause accidentali o per usi impropri o dolosi, siano atti ad offendere (in vigore sabato 17 febbraio dalle ore 15 alle 24 e domenica 18 febbraio dalle ore 0.00 alle 1.00, nelle vie cittadine indicate nell'ordinanza n. 8 del 15 febbraio 2018).

