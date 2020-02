Carnevalone 2020, annullata la consegna delle chiavi ai regnanti

Emergenza Coronavirus, annullato il primo evento del Carnevalone di Lecco in programma nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio. Oggi si sarebbe dovuto svolgere il corteo dei regnanti, Chiara Frigerio e Riccardo Perego, con Giancarlo Perucchini granciambellano, da Piazza XX Settembre verso il Municipio, per la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Virginio Brivio.

«L'evento inaugurale del Carnevalone di Lecco in programma per questo pomeriggio non si terrà - è la nota ufficiale giunta da Palazzo Bovara - La decisione, presa a scopo preventivo, è stata assunta sentito il Prefetto di Lecco. Nel corso della giornata di domani saranno prese ulteriori decisione nel merito degli eventi in programma nei prossimi giorni».

Cancellate le manifestazioni nel Lecchese

Sospese, in via cautelativa nel nostro territorio, alcune sfilate di Carnevale originariamente previste per oggi, domenica 23 febbraio. Riportiamo la comunicazione congiunta dei sindaci Chiara Narciso di Oggiono, Giuseppe Conti di Garlate (dov'era in programma congiuntamente con Olginate e Valgreghentino) e Filippo Galbiati di Casatenovo. «A seguito delle direttive ministeriali della serata del 22 febbraio 2020 con cui si sospendono le manifestazioni sportive di ogni ordine, disposizioni restrittive che per la prima volta interessano tutto il territorio lombardo, misure volte al contenimento della diffusione dell'infezione da Coronavirus, si dispone, dopo confronto con la Prefettura, cautelativamente la sospensione delle sfilate di Carnevale previste oggi a Casatenovo, Garlate e Oggiono. Non sono segnalati casi di infezione nei nostri territori per cui al momento non vi sono ulteriori disposizioni restrittive nei nostri Comuni. La misura s'inserisce esclusivamente nel percorso di azioni coordinate tra gli enti pubblici in questi giorni, azioni volte alla cautela ed alla prevenzione».

Annullata anche la sfilata di Carnevale prevista ad Abbadia Lariana. «L'Amministrazione comunale - spiega il primo cittadino Roberto Azzoni - rassicura la cittadinanza che al momento non sussistono criticità e non sono segnalati casi di infezione nel nostro territorio, la decisione si basa su un'azione di prevenzione e cautela».