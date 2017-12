Nel 2018 va in pensione la carta d'identità cartacea: attivato il servizio d'assistenza per quella elettronica

Dal 2 gennaio 2018 il Comune di Lecco rilascerà solo documenti d’identità in formato elettronico (C.I.E) e per richiedere il proprio documento occorre seguire una procedura che prevede una fase iniziale obbligatoria da effettuare online, ovvero fissare un appuntamento presso l'ufficio anagrafe del comune attraverso il portale https://agendacie.interno.gov.it, dove indicare i propri dati anagrafici, la residenza e il recapito telefonico. Il sistema fornirà in questo modo il giorno e l'orario in cui presentarsi all'ufficio Anagrafe in piazza Diaz n. 1.

Si tratta di una procedura che si compone di pochi semplici passaggi, spiegata nei dettagli anche in un tutorial pubblicato sul sito internet istituzionale, ma che potrebbe comunque mettere in difficoltà chi avesse poca dimistichezza con l'utilizzo del computer o addirittura ne fosse privo. Il Comune di Lecco ha pertanto organizzato un servizio aggiuntivo di assistenza presso alcuni presidi territoriali, gli uffici di zona, lo spazio Il Giglio di Pescarenico e il punto accoglienza (portineria) del palazzo comunale, dove gli utenti potranno recarsi per ottenere un aiuto ed essere guidati attraverso la procedura online fino alla ua conclusione.

Gli indirizzi e gli orari di apertura dei punti di assistenza