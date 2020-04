Olgiate Molgora, prosegue l'emergenza all'interno della Casa Famiglia: 28 ospiti deceduti

Si aggrava l'emergenza sanitaria all'interno della Casa Famiglia di Olgiate Molgora. Il conto degli ospiti deceduti all'interno della Rsa è, infatti, salito ulteriormente. A darne notizia è stato il sindaco Giovanni Battista Bernocco: «Da giovedì il numero dei defunti è salito a 28 - ha spiegato il primo cittadino -. Ogni nuova morte di cui vengo informato è motivo di grande tristezza e dolore. Ho avuto modo di incontrare e di conoscere molte delle persone che sono venute a mancare, ognuno di loro aveva vissuto una vita ricchissima e di esempio per tutti noi, anche e soprattutto in questo momento, e la doverosa condivisione dell'informazione sul numero degli scomparsi vorrei che ci aiutasse a fermarci un momento e a pensare a quelle storie, a quelle vite, strappate all'affetto dei loro cari».

Il sindaco ha lanciato ancora un appello alla cittadinanza: «Anche per questo vi chiedo di resistere, di rispettare le disposizioni e di non uscire di casa. A inizio maggio il Governo - mi auguro di concerto con le regioni e i comuni - comunicherà le nuove misure per affrontare l'emergenza. Noi ora dobbiamo stringere i denti, lo dobbiamo anche a chi non è più tra noi. Nei prossimi giorni, in accordo con l'Amministrazione comunale e garantendo le misure di sicurezza, la Rsa permetterà ai famigliari degli ospiti in salute, con accessi programmati e a distanza, di salutare i propri cari. Auspico che questa scelta possa dare un po' di conforto ai nostri anziani».

33 casi positivi a Olgiate Molgora

Bernocco fa il punto della situazione su quanto sta avvenendo entro i confini: «La situazione dei contagi a Olgiate Molgora continua ad essere stazionaria: i casi positivi sono 33, i guariti sono saliti a 12 e le persone in sorveglianza attiva sono 26. I decessi ufficialmente legati al Coronavirus risultano 9, fermo restando che solo 3 delle persone venute a mancare nella casa di riposo sono incluse in questa lista. Comunico che le richieste complessive che abbiamo ricevuto per i buoni spesa sono state, ad oggi, 157. Pochissime sono state quelle che non abbiamo potuto ammettere e la maggior parte dei buoni è già stato consegnato agli aventi diritto. In questi giorni sono arrivate ulteriori domande che saranno vagliate già a partire da lunedì dai nostri uffici».

Un altro appello: «Rinnovo infine il ringraziamento a nome di tutta la comunità ai tanti che hanno deciso di donare sul conto corrente del Comune (IBAN IT19X0503451630000000001403 - causale PRO EMERGENZA COVID-19) o tramite altre modalità per aiutare le famiglie in difficoltà».