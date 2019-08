Valsassina: la Strada Provinciale 67 per Premana riapre in serata

Riprirà tra poche ore la Strada Provinciale 67 nel tratto che collega Casargo a Premana. Completati gli interventi di somma urgenza disposti dal Comune di Casargo in merito alla formazione di un vallo paramassi a protezione della strada provinciale per ripristinare il collegamento interrotto e consentire il transito ai mezzi di soccorso per raggiungere gli abitati di Pagnona e Premana, infatti, sono stati ritenuti favorevoli i presupposti per la riapertura al transito della strada provinciale.

Di conseguenza, la Provincia di Lecco ha ordinato la revoca dell'ordinanza n. 44/2019 e la contestuale rapertura al transito della Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone nel tratto compreso tra il pk 7+500 (innesto strada comunale per Ronco) in Casargo ed il pk 9+000 (Ponte di Premana) in Premana, a decorrere dalle ore 21.00 di Venerdì 9 Agosto 2019;