Gli cade addosso un albero mentre è al lavoro: taglialegna in ospedale

Elisoccorso in azione intorno alle 14.30 di martedì 4 novembre per soccorrere un taglialegna infortunatosi nei boschi di Casargo. L'uomo, 66 anni, è stato colpito da un albero caduto in una zona adiacente a quella in cui stava lavorando; l'urto gli ha causato la frattura di una gamba, che hanno reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (112).

L'intervento

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Bellano, un'ambulanza della Croce Rossa di Premana e l'elisoccorso. Allertato anche il Soccorso Alpino della Stazione di Premana.

Il ferito è stato raggiunto, stabilizzato dai medici, caricato dai pompieri e trasportato, tramite il mezzo aereo, all'ospedale di Gravedona per le cure del caso.