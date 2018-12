Pompieri, a quando l'agognata Caserma? «Appuntamento a dicembre 2019»

In attesa di vedere la luce in fondo al lungo tunnel della burocrazia, i pompieri di Lecco hanno fatto da loro, posando la prima pietra della loro nuova casa. Un gesto simbolico e significativo, che viene fatto nel giorno di Santa Barbara, Santa Patrona dei Vigili del Fuoco, e a pochi giorni dalla chiusura della cucina a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie in cui versa l'attuale caserma di piazza Bione, dove quotidianamente si lavora e vive in sovraffollamento. L'iter è da tempo fermo alla fase progettuale, mentre l'ultimo passo in avanti effettivo è stato quello fatto in occasione dell'analisi del sottosuolo: i carotaggi analizzati hanno dato responso positivo, in viale Brodolini, nella zona dell'Area Spettacoli viaggianti, potrà sorgere la nuova casa dei pompieri. Si, ma quando?

Confronto con l'Amministrazione

A fianco del centro sportivo comunale "Al Bione" si è radunato un nutrito drappello di vigili del fuoco, raggiunto in un secondo momento dal sindaco di Lecco Virginio Brivio, arrivato in loco sulla sua vettura, accompagnato dagli Assessori Gaia Bolognini (edilizia privata) e Roberto Nigriello (promozione sportiva). Il primo cittadino ha ribadito la vicinanza dell'Amministrazione comunale all'infinita vicenda, ribadendo la comunione d'idee sulla necessità di procedere con la costruzione di una nuova casa.

Dopo aver ascoltato le domande dei rappresentanti delle sigle sindacali, Brivio ha ribadito: «La conferenza dei servizi tenutasi a marzo 2016 ha detto che, anche per noi, la vostra caserma non va più bene. Siamo gente seria, abbiamo chiesto tre cose molto semplici per costruirne una nuova: rispetto per la pista, separazione dal centro sportivo e creazione di uno spazio pubblico cui far attraccare le pilotine di tutte le forze dell'ordine. Il papà della costruzione è il vostro Ministero, è il comando regionale che deve procedere con la progettazione, dovete rivolgervi soprattutto ai vostri rappresentanti all'interno di quell'organismo. Il comune è preoccupato dalla situazione, quando si parla di sicurezza a Lecco noi intendiamo anche realizzare anche queste strutture. Due anni e mezzo fa abbiamo fornito cinque proposte credibili, allargamento nell'area di Linee Lecco in primis, che sono state rifiutate. Stiamo cercando di portare avanti in tutti i modi il discorso, l’assessore Bolognini ha il compito di contribuire e non solo di guardare ciò che accade. Non dipende da noi dare il consenso finale al progetto per renderlo esecutivo».

Prima pietra nel dicembre 2019?

Chiamata in causa, l'Assessore Bolognini ha aggiunto: «La conferenza del marzo 2016 si è fermata con l’indagine del sottosuolo e l’impatto del volume che sorgerà sull’area. Il sottosuolo è ok, lo dicono i diciotto carotaggi effettuati: qui può sorgere la caserma. Le altre ipotesi scartate, ci tengo a ribadirlo, sono ancora percorribili, Linee Lecco in primis».

Qual è il prossimo step da compiere? A spiegarlo è l'Ingegner Peppino Suriano, Vice Comandante: «Si attende il caricamento del progetto e del bando di gara sulla piattaforma elettronica dell’Ordine degli Architetti, che dovrebbe essere aperta tra fine dicembre e gennaio; il passaggio è fondamentale per rendere esecutivo il progetto finale e procedere con il bando e la costruzione. Una previsione sulla posa della prima pietra? Santa Barbara 2019».