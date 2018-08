Manca la legna nel bivacco: ignoti distruggono il cassone del Riva Girani

Il cassone che, generalmente, contiene la legna smontato e utilizzato come combustibile da ignoti. E' quanto scoperto nella giornata di lunedì da Claudio Ghezzi, di Missaglia, all'interno dei Bivacco Riva Girani, posto ai Comolli, sotto la vetta del Grignone. L'alpinista brianzolo, oltre cinquemila salite in vetta all'attivo, ha fotografato quanto rinvenuto: lo scatto è stato poi postato sul gruppo Facebook "Amici del Rifugio Brioschi", provocando il disappunto in coloro che hanno visto quanto accaduto di recente.