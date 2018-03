Condanna Castagna, il Comune: «Rispetteremo la sentenza»

«In relazione alla conclusione del processo di primo grado che ha portato tra l’altro alla condanna del dipendente comunale Maurizio Castagna, è doveroso sottolineare come l’Amministrazione comunale sia tenuta a valutare ed adottare le conseguenti misure ed azioni indicate dalla sentenza, così come previsto dalle leggi vigenti. Naturalmente, ciò sarà possibile solo al momento della comunicazione ufficiale da parte dell’organismo giudicante.»

Così il Comune di Lecco ha commentato la condanna a due anni e otto mesi emessa nei confronti dell'ex geometra capo dell'Ufficio Edizilia Privata; come pena accessoria, il giudice Enrico Manzi ha proclamato l’estinzione dei rapporti di lavoro con il Comune. Con Castagna è stato condannato, per la stessa durata temporale, anche Francesco Sorrentino.