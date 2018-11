Isella, aggiudicati i lavori per il nuovo cavalcavia. Cantiere aperto a gennaio

Sarà la Preve Costruzioni Spa, azienda di Cuneo, ad abbattere e ricostruire il cavalcavia d'Isella, chiuso dalla fine del 2016 per il conclamato rischio crollo. I piemontesi, grazie a un ribasso d'asta di sette punti percentuali (162.435,33 euro in meno), hanno scalzato la concorrenza di ALFA SO.GE.MI Srl di Esine, ditta bresciana, Duci Srl e Sangalli Spa, presenti in provincia di Bergamo, che avevano formato un raggruppamento temporaneo d'imprese e avevano provato ad aggiudicarsi il bado da quasi due milioni e mezzo di euro (2.403.839,98 euro).

I lavori sono stati aggiudicati lunedì 26, come da comunicazione effettuata dal sindaco Baldassarre Mauri durante il consiglio comunale tenutosi giovedì sera.

Cantiere aperto a gennaio

Nei primi giorni del nuovo anno, prima del termine delle Festività (6 gennaio) sarà aperto il cantiere sulla Strada Statale 36. Come detto in apertura, l'attuale struttura del ponte d'Isella, soggetta anche alla caduta di calcinacci, verrà demolita e sostituita da una in acciaio, struttura molto simile, se non gemella, a quella che verrà posizionata ad Annone Brianza. Esattamente come nel caso appena citato, alla ditta di Cuneo sono stati concessi 340 giorni per consegnare i lavori.