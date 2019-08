Cavalli in strada nella notte in valle San Martino, intervengono i carabinieri

Due cavalli in fuga a Torre De’ Busi. L’altra notte, quella tra giovedì e venerdì, sono dovuti intervenire perfino i Carabinieri di Zogno per fermare e mettere in sicurezza due equini fuggiti dal proprio padrone residente nella vicina Calolziocorte. Entrambi di colore marrone, uno di taglia un po’ più piccola con alcune macchie bianche, i due cavalli sono stati notati correre e aggirarsi per strada da alcuni passanti e residenti intorno all’1.30.

Sono stati visti in particolare nella frazione di San Gottardo, nell’area più a valle del paese, al confine con i comuni di Monte Marenzo e Calolziocorte, nei pressi del cimitero.

Della presenza dei due animali liberi in una situazione che avrebbe potuto creare qualche pericolo ai cavalli stessi e alle auto in transito, è stato informato anche il sindaco Eleonora Ninkovic, la quale si è subito interessata al problema insieme ai militari del comando di Zogno, competente per i comuni della valle San Martino della vicina provincia di Bergamo. Il primo cittadino ha poi confermato che i carabinieri hanno prestato aiuto ai cavalli spostandoli dalla strada e mettendoli in sicurezza vicino a un prato.

L’intervento si è concluso verso le 2.45. Poco più tardi è stato rintracciato il proprietario, arrivato alle 8 del mattino a recuperare i suoi due equini che gli erano fuggiti per la prima volta.

Casi simili erano comunque già avvenuti in valle San Martino e in particolare nella vicina Calolziocorte: un cavallo era stato recuperato qualche anno fa tra il LungoAdda e l’area dell’interscambio sotto la stazione. Più recente (26 gennaio 2019) è invece il caso dei tre asinelli a zonzo per la strada, in particolare lungo la salita di via Mandamentale a Sala che conduce proprio a San Gottardo.

Anche in quel caso erano dovuti intervenire i Carabinieri, di Calolzio e non di Zogno, per mettere in sicurezza gli animali e rintracciare il proprietario. Ricordiamo infine l'episodio avvenuto a Bosisio Parini nel gennaio 2019, quando una cavalla e due cuccioli erano scappati finendo lungo la trafficatissima Statale 36 (vedi foto di repertorio che riportiamo sopra).