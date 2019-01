Molteno, cavalli scappano e si riversano sulla Statale 36. Traffico in tilt

(Video e foto di B&V Photographers)

Curioso avvenimento nel pomeriggio di giovedì 3 nel tratto della Strada Statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" (direzione Milano) di competenza del comune di Molteno. Tre cavalli (una mamma e due pony) sarebbero scappati dalla vicina Bosisio Parini e si sarebbero ritrovati all'interno della trafficatissima arteria stradale, all'interno della quale erano in transito, come avviene di consueto, centinaia di autovetture e mezzi pesanti.

Traffico in tilt

Due persone, al lavoro presso la vicina stazione di rifornimento, sono scese in strada e hanno diretto gli animali, visibilmente spaventati, all'esterno della carreggiata. Conseguentemente, il traffico ha potuto ricoiminciare a circolare con regolarità dopo qualche momento in cui era andato in tilt.

Gli animali sono stati poi portati presso la località da cui erano fuggiti.