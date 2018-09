Beccati mentre sono al lavoro in un'abitazione del centro: arrestati e condannati dal giudice

Nella serata di venerdì 28 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Lecco hanno arrestato in flagranza di reato Mohammed El Grioui 32enne, residente ad Olginate e Karim Bousseta, 27enne, residente a Ballabio, entrambi di origine marocchina e di fatto senza fissa dimora, per tentato furto in abitazione.

I Carabinieri, impegnati nell'attività di controllo del territorio, intorno alle ore 23, in seguito alla segnalazione pervenuta da un cittadino, sono tempestivamente intervenuti nel centro cittadino di Lecco, sorprendendo i due cittadini marocchini che, dopo aver forzato una finestra, si erano introdotti all’interno di un’abitazione.

All’arrivo dei militari gli arrestati sono stati fermati mentre stavano raccogliendo alcuni oggetti (3 portafogli e un computer portatile) e si erano già impossessati di un bracciale da donna. La refurtiva, stante l’assenza dei proprietari, è stata sottoposta a sequestro.

Gli arrestati, nella mattinata odierna sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto le misure cautelari della custodia in carcere per Mohammed El Grioui e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per Karim Bousseta.