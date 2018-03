Cernusco: auto si ribalta, miracolata la conducente

Intervento alle 20:18 di venerdì sera per il personale della Croce Bianca di Merate, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, chiamati ad intervenire in via Resegone di Cernusco Lombardone.

I soccorritori sono stati chiamati per aiutare una donna di 66 anni, ribaltatasi in Brianza per cause ancora da accertare. Nonostante le premesse, la donna se l’è cavata senza un graffio e non è stata trasportata in ospedale.

Sul posto si sono portate anche parecchie persone, richiamate dal fragore causato dall’incidente. Sul posto i Carabinieri, chiamati a ricostruire con esattezza la dinamica del brutto sinistro, fortunatamente senza conseguenze.