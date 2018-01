Giù il cappello per i Ragni! Aperta una nuova via sul Cerro Pollone

Ancora una volta la Patagonia si conferma terreno di conquista per Matteo Della Bordella e Luca Schiera: i due "Ragni di Lecco" hanno "conquistato" il Cerro Pollone, aprendo, nella giornata di venerdì 26, una nuova via sulla parete nord. "Al momento sappiamo solo che sono 300 metri (la lunghezza della via, ndr) e che 'soliti ragli, vento della madonna, ed alla fine siamo scesi dalla parte opposta, cammintato tutta la notte e rientrati a Chalten'", hanno spiegato i "Ragni" attraverso un breve messaggio.

Schiera e Della Bordella proprio in Patagonia si mostrarono con il loro volto migliore al mondo dell'alpinismo, scalando per la prima volta in assoluto la parete ovest del Torre Egger.