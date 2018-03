Contest di Casargo: in gioco anche i padroni di casa, via agli eventi speciali

Ultime sfide al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo per il 5° Wellness & Zero Waste – Food & Beverage Contest, gara gastronomica internazionale in programma fino a sabato 17 marzo con la partecipazione di 18 squadre italiane e straniere.

Oggi si sono affrontate in mattinata le scuole di Casargo, Alba Iulia (Romania) e Slagelse (Danimarca), nel pomeriggio le scuole di Jelgava (Lettonia), Chisinau (Moldova) e Villepinte (Francia).

La squadra del CFPA di Casargo era composta da Susanna Invernizzi (classe terza) e Sean Andriola (classe quarta) per la sala, Alessandro Meregalli (classe quinta) e Gabriele Beretta (classe quinta) per la cucina.

Tra gli ospiti presenti oggi Giacomo Mojoli, tra i fondatori di Slow Food e docente al Politecnico di Milano, Lino Trabucchi, presidente Lions Livigno ed ex presidente degli albergatori di Livigno, Filippo Valsecchi, ex studente del CFPA di Casargo campione italiano di Pasticceria 2018, Fabrizio Camer, chef valtellinese membro del Consiglio Nazionale Italiano dei Cuochi.

Domani spazio a tre eventi speciali:

l’Interactive class Italian risotto cooking lab - from the ground into the pot con gli chef Sergio Barzetti, Luigi Gandola, Claudio Prandi e Ciro Vitiello

e il Pesto lab from Liguria con Guido Porrati

il Seminar Wellness Italian gelato lab con Marco Gennuso del Libero Istituto dell’Arte gelatiera

Intanto cresce l’attesa per il verdetto finale: domani pomeriggio la giuria di cucina, composta dagli chef Luigi Gandola (presidente di Giuria), Claudio Prandi e Ciro Vitiello, e la giuria di sala, composta dai maitre Carlo Pierato e Luca Speroni e dall’esperto di comunicazione e marketing Mauro Bolis. si riuniranno per stabilire la classifica finale del contest, analizzando sotto vari aspetti e parametri ben precisi l’esibizione delle varie squadre.

Domani sera, durante la cena di gala, verrà resa nota la classifica finale e si terrà la relativa cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente di APAF Nunzio Marcelli, dei consiglieri Pina Scarpa e Diego Combi e del direttore Marco Cimino, con ospiti, autorità e sponsor che hanno sostenuto questa importante manifestazione.

È possibile seguire in tempo reale la manifestazione sulla pagina Facebook.

Patrocini: Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comune di Bellano, Comune di Casargo, Comune di Cremeno, Comune di Colico, Comune di Dervio, Comune di Introbio, Comune di Lecco, Comune di Mandello del Lario, Comune di Premana, Comune di Taceno, Comune di Varenna, Camera di Commercio Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Confindustria Lecco – Sondrio.

Sponsor: Caffè Bahia Dervio, Camp Premana, Coltellerie Sanelli Premana, Crotto dei Platani Brienno, Fonti Tartavalle Taceno, Formaggi Ciresa Introbio, Grand Hotel Villa Serbelloni Bellagio, Hotel Royal Victoria Varenna, ICAM Lecco, LIAG Libero Istituto dell’Arte Gelatiera, Lions Club Valsassina, SILEA, Trattamenti termici Bertoldini Premana, Villa Lario Resort Mandello del Lario, Wiberg.

Albo d’oro delle quattro precedenti edizioni disputate a Casargo:

2013 Zvolen (Slovacchia)

2014 Slagelse (Danimarca)

2016 Slagelse (Danimarca)

2017 Bled (Slovenia)

Presentazione

Partecipanti

Giuria

Programma

Regolamento

Patrocini e sponsor

Premi tecnici e trasversali

Pagina Facebook

Sito internet

Gallery