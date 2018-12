Dopo l'aggressione a due giovani, chiusa la discoteca Jet Club

È stata chiusa, a seguito dell'aggressione subita da alcuni ragazzi, la discoteca Jet Club di Cermenate nel Comasco.

L'ordine immediato di chiusura per il noto locale è arrivato dal questore di Como con gli sviluppi delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cantù dopo i fatti del 18 novembre 2018, quando il personale medico fu chiamato a intervenire per soccorrere due ragazzi accoltellati da altrettanti giovani residenti nel Monzese (di cui uno minorenne). Negli ultimi giorni, grazie agli accertamenti svolti dagli inquirenti, sono emersi ulteriori episodi di disordini causati in precedenza dai giovani avventori del locale.

Tra gli episodi degni di nota per le forze dell'ordine c'è anche quello risalente a maggio 2018, quando due ragazze minorenni si sentirono male all'interno del locale a causa dell'assunzione di bevande alcoliche. Infine, i Carabinieri avrebbero rilevato alcune irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza e delle autorizzazioni amministrative.