Chiusura del Ponte di Paderno, tre autobus per portare gli studenti a Bergamo

La chiusura del Ponte di Paderno avrà, come annunciato nella giornata di sabato, ripercussioni non indifferenti per quanto concerna il traffico ferroviario e la conseguente mobilità.

Trenord informa che, da lunedì 17 settembre alle 7.12, in corrispondenza dell'arrivo a Paderno d'Adda del treno 10753 proveniente da Milano Porta Garibaldi-Carnate, saranno disponibili tre bus per il trasporto degli studenti diretti alle scuole di Bergamo. I bus raggiungeranno direttamente le stazioni di Ponte San Pietro e Bergamo.

La decisione di chiudere il ponte San Michele di Paderno è stata presa venerdì sera piuttosto a sorpresa. «A seguito di verifiche effettuate da Rete Ferroviarie Italiane, il ponte San Michele tra Calusco e Paderno verrà chiuso al traffico veicolare e ferroviario dalle 22 del 14 settembre»: questo il comunicato ufficiale di Rfi, proprietaria dell'imponente costruzione realizzata 130 anni fa e candidata a patrimonio dell'Unesco, collegamento fondamentale tra la provincia di Bergamo e il Lecchese.