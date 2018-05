Manutenzione in galleria: chiude la Statale 36 tra Abbadia e Bellano

Anas ha comunicato che, per consentire la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura telefonica in galleria, la carreggiata sud della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa al traffico dal km 75,400 al km 58, fra i territori comunali di Bellano e Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.

La limitazione sarà in vigore nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 5 del giorno successivo, dal 23 al 25 maggio.

Durante le ore di chiusura della carreggiata il traffico diretto a sud potrà raggiungere Lecco percorrendo le provinciali 62 e 72, con immissione sulla statale 36 ad Abbadia Lariana, al km 58.