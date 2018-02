Chiusure e restringimenti: settimana di disagi per la viabilità

Sarà una settimana intensa per quanto riguarda i lavori sulle strade della città, che costringeranno a chiusure e percorsi alternativi. Il Comune di Lecco ha comunicato il calendario completo degli interventi alla viabilità.

VIA AZZONE VISCONTI: tratto dal civico 20 al 32, PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di stazionamento automezzo munito di autogru per installazione di gru di cantiere, dalle ore 8.15 alle 19 del 19 febbraio 2018.

VIA TONIO DA BELLEDO: tratto all'altezza del civico 111, PARZIALE RESTRINGIMENTO per posa palina con specchio parabolico sullo spartitraffico, il 19 febbraio 2018.

VIA SEMINARIO: intersezione via Anzio, dal 19 al 21 febbraio 2018 PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di allacciamento tubazioni gas.

VIA BARACCA: di fronte al civico 5, PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di rinnovo derivazione utenza acqua, dal 21 al 22 febbraio 2018.

VIA DON POZZI: tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli TOTALE CHIUSURA, oltre alla TOTALE CHIUSURA e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12 alle 18.30 di mercoledì 21 febbraio 2018.

VIA SANDRO BOTTICELLI: all'altezza del civico 18, PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di riparazione dispersione di acqua, dal 22 al 23 febbraio 2018

CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE: tratto all'altezza del civico 7, PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di autogru per scarico vetrine, dalle ore 8.30 alle 12 del 23 febbraio 2018.