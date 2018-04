Settimana di chiusure in città. Si comincia con Via Amendola

Il Comune di Lecco ha reso noti i provvedimenti viabilistici che interesseranno il territorio comunale nella prossima settimana.

VIA AMENDOLA, dalle 8.30 alle 17.30 del 3 aprile parziale restringimento della carreggiata. La via resterà chiusa in direzione Caleottoa causa di lavori sul ponte ferroviario che necessiteranno l'installazione di una gru. Il traffico sarà consentito solo ai bus, con senso unico alternato.

VIA FRA' GALDINO, tratto all'altezza del civico 8: parziale restringimento per lavori di posa pozzetto per taglio linea Enel, dal 3 al 5 aprile (Impresa Ecoedificio Srl di Milano per conto di privati).

VIA POLA: dal 3 al 23 aprile, sabati e domeniche escluse nella fascia oraria tra le 8.30 e le 18.30 totale chiusura per lavori di rinnovo rete gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl).

VIA QUARTO: dal 3 al 9 aprile parziale restringimento per lavori di allacciamento nuovo idrante (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding Spa).

VIA GORIZIA, tratto all'altezza del civico 53: parziale restringimento per lavori di spostamento contatore acqua, dal 5 al 9 aprile (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di privati).

VIA GHISLANZONI, tratto incrocio via Corti: dal 5 al 6 aprile parziale restringimento per lavori di riparazione perdita di acqua (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa).

CORSO MATTEOTTI, tratto all'altezza del civico 12: parziale restringimento con presenza di movieri, il 6 aprile oppure il 9 aprile per lavori di potatura alberi di alto fusto (Condominio I Faggi).

VIA ALESSIO: il 7 aprile parziale restringimento per lavori di posa nuova infrastruttura vodafone (Impresa Cardnet di Chiuduno per conto di privati).

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli: totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio "Rigamonti Ceppi" dalle ore 12 alle ore 18.30 di domenica 8 aprile.