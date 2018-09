Riprendono i lavori alla ciclopedonale: chiusa parzialmente la Statale 36

Riprenderanno (finalmente) lunedì i lavori per dare al territorio lecchese quantomeno una parte della ciclopedonale che collega Lecco ad Abbadia Lariana. Figlia di una storia scandalosa, è stata suddivisa in due lotti: il primo collegherà il capoluogo a Pradello, zona Orsa Maggiore, mentre il secondo, a lago, condurrà sino ad Abbadia. Il provvediamento è stato adottato a febbraio 2018 per riuscire a realizzare quantomeno il primo tratto, percorso da svariate persone giornalmente nonostante sia tecnicamente chiuso al transito pedonale.

Anas comunica la data d'inizio lavori

Per consentire l’avvio dei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, fra Abbadia Lariana e Lecco, in località Pradello, dal 1 ottobre al 31 ottobre sarà istituito il restringimento di carreggiata, con istituzione del senso unico alternato in tratti saltuari tra il km 53, in località Caviate, e il km 55, in località Pradello.

Le limitazioni saranno sospese durante i giorni festivi e prefestivi.

Lavori anche alla nuova variante della "38"

Lungo la statale 38 Var “Variante di Morbegno”, dal 1 al 31 ottobre saranno invece istituiti dei restringimenti di carreggiata nel tratto compreso tra il km 0 e il km 9,300, per consentire gli interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti. Il traffico sarà di volta in volta deviato sulla corsia libera e ogni limitazione sarà sospesa tra le 19 del venerdì e le 9 del lunedì successivo. Anche in questo caso, la limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi e prefestivi.