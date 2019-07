Trovato senza sensi sulla statale Regina: grave ciclista lecchese

Un ciclista di 50 anni residente a Colle Brianza è stato soccorso nella mattina di domenica 14 luglio 2019 dopo essere stato trovato ferito e incosciente a bordo strada, lungo la Statale Regina, a Griante, in provincia di Como.

L'allarme è scattato prima delle 8, sulla SS340: sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce rossa di Menaggio con l'ambulanza, più un'automedica. L'uomo, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gravedona, versa in gravi condizioni. Per lui la prognosi è riservata.

Si cercano testimoni

Secondo quanto affermato dalla Polizia stradale di Como, che indaga sull'incidente, ci sono possibilità che nel sinistro stradale sia coinvolto anche un altro veicolo. Per questo motivo la Stradale invita chiunque abbia assistito all'incidente o abbia notato qualcuno fuggire dal luogo dell'incidente a farsi avanti per fornire informazioni agli uffici di via Italia Libera a Como.