Ciclista investito sul Lungoadda, intervengono i soccorsi

Un altro incidente con un ciclista coinvolto lungo le strade lecchesi. L'ultimo episodio è accaduto poco prima delle 18 di oggi, martedì, in viale De Gasperi a Calolziocorte, nei pressi del Lungoadda.

Un uomo stava viaggiando in sella alla propria bicicletta, quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto, è stato travolto da un'auto all'altezza della rotonda che conduce verso il supermercato e l'area dell'interscambio ferroviario.

Il ciclista, 45 anni, avrebbe riportato alcuni traumi e contusioni a seguito della caduta, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto l'ambulanza dei Volontari del Soccorso della vicina via Mazzini. Le sue condizioni non sarebbero gravi.