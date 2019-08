Ciclista investita ad Abbadia: ricoverata in gravi condizioni

Ciclista investita lungo la Strada provinciale 72 ad Abbadia. Stando alle prime informazioni raccolte l'incidente sarebbe grave, anche perchè le operazioni di soccorso sono scattate in codice rosso.

L'investimento è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica 4 agosto, lungo l'arteria che attraversa il paese. Ad avere la peggio, sembra a seguito dello scontro con una moto, una donna di 70 anni che viaggiava in sella alla sua bicicletta. La paziente al momento dell'impatto avrebbe perso conoscenza riportando un forte trauma cranico. Dopo le prime cure è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Lecco. L'esatta dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Oltre all'anziana, sarebbero state coinvolte altre due persone per le quali non si sono resi necessari i soccorsi.

Il traffico è andato in tilt con lunghe code da Abbadia a Mandello (vedi foto sotto), complice anche il rientro dalla giornata festiva di sole. Sul posto l'ambulanza del Soccorso Mandellese e l'auto con il medico a bordo. Allertata la Polizia Stradale di Lecco.

Gallery