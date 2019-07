Ciclista investito a Moggio: necessario l'intervento dell'elicottero

Un ciclista è stato investito da un veicolo in transito, nel pomeriggio di oggi, lungo la SP64 nel territorio comunale di Moggio, in Valsassina. L'uomo, 51 anni, è stato soccorso immediatamente dai volontari della Croce rossa di Lecco, ma per trasportarlo in ospedale si è reso necessario l'intervento dell'elicottero partito dal Sant'Anna di Como.

Secondo la prima diagnosi, il ciclista ha subito un trauma cranico e uno a una gamba: inizialmente valutato in codice rosso per la presunta gravità dell'incidente, è stato poi condotto in ospedale in codice giallo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.