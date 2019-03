C'è un avvistamento: i cinghiali hanno raggiunto il Monte di Brianza?

C'è un po' di mistero, interesse da parte di qualcuno e preoccupazione per altri, sui recenti avvistamenti di cinghiali sul Monte di Brianza.

A comunicare pubblicamente la presenza del mammifero artiodattilo è stato, fra gli altri, il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla attraverso i social network, allegando la fotografia che vi mostriamo in questo articolo.

Le stesse amministrazioni comunali dei paesi della Brianza hanno chiesto approfondimenti ad Ats e a chi avesse informazioni utili a riguardo. I cinghiali sono diffusi in alcune zone del territorio, sui Corni di Canzo e in anni più recenti sul Monte Barro e nei boschi sopra i rioni alti di Lecco, ma fino a pochi giorni fa non si avevano notizie della loro presenza sul San Genesio.

La foto postata dal sindaco Brambilla è stata scattata nella zona alta di Airuno e ritrae due esemplari piuttosto grandi. Su Facebook subito è scattato il dibattito tra gli utenti: «Spero solo non sia vero. Ma se è vero bisogna immediatamente intervenire per farli sparire» scrive qualcuno, mentre altri optano per una soluzione più "soft" sostenendo che un tempo i cinghiali facevano parte della fauna locale in armonia con altri animali.

La preoccupazione dei più, tuttavia, è per gli effetti all'agricoltura e al sottobosco che questi mammiferi possono lasciare al loro passaggio, anche in alta montagna. Proprio per questo motivo le istituzioni, Regione Lombardia in primis, sono orientate da tempo a una eliminazione mirata per contenerne la popolazione.

Toccherà ai cittadini alle pendici del Monte di Brianza, ora, confermare se si sia trattato di un inusuale quanto sporadico passaggio oppure di un nuovo insediamento stanziale.