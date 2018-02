Cisano Bergamasco: ti si ribalta e perde il carico, strada chiusa

Brutto incidente in via XI Febbraio a Cisano Bergamasco, dove un tir, in mattinata, si è parzialmente ribaltato e ha rovesciato il carico ferroso (svariate vergelle, ndr) che stava trasportato in direzione Bergamo. Paura per il guidatore della Smart che stava viaggiando in direzione opposta rispetto al mezzo pesante: l'autovettura è stata sfiorata dal pesante carico, facendo così tirare un enorme sospiro di sollievo alla donna e al figlio di solo un anno che vi viaggiavano sopra.

Sul posto si sono portati la polizia stradale, un'ambulanza e i Vigili del Fuoco, che, grazie all'utilizzo di una gru, hanno rimosso il carico e rimesso in piedi il mezzo pesante. La viabilità ha accusato pesanti disagi fino alle ore 13, orario in cui il tratto stradale coinvolto è stato riaperto alla normale circolazione veicolare.

