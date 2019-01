Lecchese insegue e blocca ladro dopo colpo in Via Malpensata

Giovane mette a segno un furto in un'abitazione in Via Malpensata ma nella fuga viene bloccato da un coraggioso cittadino lecchese e assicurato alla giustizia.

È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Un 57enne residente nella zona, mentre parcheggiava l'auto, è stato allertato dalle grida di una donna fuori dall'uscio di casa ed è accorso subito per verificare cosa fosse successo. Appena appreso del colpo, senza pensarci due volte, il lecchese si è gettato all'inseguimento di tre individui - un ragazzo e due ragazze - che fuggivano con un borsone.

Il 57enne è risalito a bordo della propria auto, insieme alla sua compagna, ed è riuscito a bloccare il giovane poco più avanti, in Via Belvedere. «Ho messo la macchina di traverso per non farlo scappare. Sono sceso e nella concitazione del momento ho intimato al ragazzo di fermarsi - racconta a Lecco Today - L'ho bloccato mentre la mia compagna allertava il 112. Subito dopo dal lato opposto è arrivato anche un avventore del bar per aiutarci».

Le due ragazze che erano con il giovane, inseguite dalla compagna del 57enne, sono riuscite a scappare, una infilandosi sotto le sbarre abbassate al passaggio a livello e allontanandosi.

Pochi istanti più tardi in Via Belvedere, nei pressi della Casa degli Angeli, è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Lecco, che hanno provveduto a identificare il giovane e ammanettarlo. Nel borsone sono stati ritrovati alcuni oggetti di valore asportati precedentemente da un'abitazione in Via Malpensata e una chiave passepartout utilizzata per aprire le porte d'ingresso. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.