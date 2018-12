Grazie a City Angels e Caritas Lecco salvato un anziano scomparso in Alto Adige

«Aiutateci ad aiutare». L'appello lanciato dai City Angels Lecco si è concretizzato ancora una volta. Grazie alla collaborazione con la Caritas Lecco, un uomo di 74 anni giunto nella nostra città dopo avere vagato per alcune settimane è in viaggio per fare ritorno a casa.

Domenica sera l'anziano è stato trovato a Lecco, fuori dal dormitorio della Caritas - forse accompagnato da qualcuno - e soccorso in stato confusionale. I City Angels, contattati per aiutare a riconoscere l'uomo, sono intervenuti di ritorno da una giornata di formazione a Brescia. Grazie a un "Angelo" che parla il tedesco è stato possibile interpretare il 74enne, ricostruendo così la sua vicenda personale.

Con l'aiuto delle forze dell'ordine si è scoperto che l'uomo, privo di documenti, si era allontanato da casa, in Alto Adige, alcune settimane fa. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Nelle scorse ore i volontari della Caritas hanno provveduto a riaccompagnarlo a casa.

I City Angels, dalla propria pagina Facebook, hanno ringraziato la Caritas e gli "angeli" Robin e Volpe per la riuscita dell'operazione.