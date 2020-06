Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Civate: in fiamme l'insegna della concessionaria a marchio Toyota

L'esercizio sito in via Provinciale ha visto andare in fiamme la segnaletica posta al di sopra del tetto