Danneggiava le auto in sosta con un cacciavite: denunciato

Nella giornata di venerdì 9 novembre i Carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecco un cittadino italiano, 62enne, residente a Civate per danneggiamento di autovetture e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.Le indagini dell’Arma sono state avviate a seguito di diverse denunce per forature e tagli ai pneumatici di varie autombili, fatte nei giorni scorsi a Civate e Malgrate.

Le indagini

L’attività investigativa svolta dall’Arma, con metodi tradizionali della ricerca d'informazioni e di eventuali testimoni, supportata anche dall’esame delle immagini delle telecamere cittadine, ha consentito in breve tempo di individuare il 62enne, ritenuto responsabile di vari episodi, commessi dal 28 ottobre al 3 novembre 2018 ai danni delle varie autovetture, lasciate sulla pubblica via dei sopracitati comuni.

In seguito alla perquisizione domiciliare, condotta dai militari operanti a carico dell’indagato, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un cacciavite a punta, verosimilmente utilizzato per compiere i danneggiamenti.