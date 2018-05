Civate: vandali in azione al parco giochi. Mauri: "Tolleranza zero!"

Vandali in azione al nuovo parco giochi di Tozio, a Civate. Dei giovani hanno imbrattato, con scritte in turco, e danneggiato la casetta posta all'interno dello spazio verde, scatenando l'ira del sindaco Baldassarre Mauri: "Sono stati individuati alcuni dei giovani birboni che in modo irresponsabile hanno rovinato la casetta del parco giochi di Tozio - ha scritto il primo cittadino civatese -. Hanno scritto parole e frasi, che lascio a voi leggere e lanciato ripetutamente un masso di notevoli dimensioni contro la casetta, rovinandola. La Polizia Locale provvederà a convocare chi di competenza. Tolleranza zero!".

Il parco giochi era stato inaugurato un mese fa dopo la messa a nuovo, eppure è bastato veramente poco per renderlo bersaglio degli sciocchi. Nell'aprile del 2017 fu il punto di ristoro del "viandante" a divenire bersaglio di simili gesti.

