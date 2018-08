Secondo "Il Sole", Lecco è tra le dieci province più sportive di tutta Italia

Viviamo nella decima provincia più sportiva d'Italia. A dirlo è l'autorevole "Il Sole 24 Ore", noto quotidiano economico che ha stilato una classifica sulla base di trenta indicatori, scelti e analizzati insieme alla partner Clas-PTG Group. Un lieve peggioramento rispetto al 2017 (Lecco era al sesto posto assoluto), ma in miglioramento rispetto al 2015 (50) e al 2016 (18); in vetta c'è Trieste, seguita da Trento (seconda) e Cagliari (terza).

Trenta indicatori per stilare la classifica

Il Sole e Clas-PTS hanno usato, come detto, trenta indicatori per stilare la speciale classifica, di cui tre di carattere generale (riguardanti prevalentemente i tesserati) e gli altri divisi in tre grandi “famiglie”: sport di squadra, sport individuali, sport e società. Un settore, quest'ultimo, che vede una più alta rotazione degli indicatori. Periodicamente, ad esempio, vi compaiono gli enti di promozione sportiva (per i quali non è semplice la ricerca dei dati, soprattutto in alcune regioni) e gli sport paralimpici, entrambi assenti in questa edizione.

La provincia di Lecco ha totalizzato 649,13 punti totali: eccelle nell'indicatore relativo a sport e bambini (1°, 1000 punti), mentre è nelle retrovie per quello relativo agli sport indoor (78° su 107, 210,93). Più in generale, gli sport di squadra rappresentano un tallone d'achille (67°, 361,3), mentre gli sport individuali la fanno da padrona (4°, 671,8), così com'è positiva la correlazione tra sport e società (6°, 765,9).

Sport di squadra

(Posizione | punti)

Calcio professionisti

-- | 0.00

-- | 0.00 Calcio dilettanti

7 | 651.05

7 | 651.05 Calcio-basket-volley giocatori professionisti

11 | 518.78

11 | 518.78 Basket

39 | 314.77

39 | 314.77 Volley

68 | 50.15

68 | 50.15 Rugby

32 | 86.53

32 | 86.53 Altri sport di squadra

56 | 91.82

56 | 91.82 Società dilettanti

27 | 545.40

27 | 545.40 Squadre e territorio

47 | 360.95

Sport individuali

(Posizione | punti)

Ciclismo

15 | 453.71

15 | 453.71 Atletica

3 | 648.98

3 | 648.98 Nuoto

24 | 265.34

24 | 265.34 Tennis

58 | 128.49

58 | 128.49 Sport invernali

8 | 110.12

8 | 110.12 Sport dell'acqua

11 | 301.72

11 | 301.72 Altri sport indoor

70 | 210.93

70 | 210.93 Altri sport outdoor

39 | 396.05

39 | 396.05 Motori

21 | 137.93

Sport e società

(Posizione | punti)

Attrattività grandi eventi italiani e internazionali

48 | 146.82

48 | 146.82 Sport e bambini

1 | 1000.00

1 | 1000.00 Media sportivi

27 | 115.97

27 | 115.97 Amatori

6 | 617.14

6 | 617.14 Formazione per lo sport

49 | 333.67

49 | 333.67 Sport e natura

18 | 282.30

18 | 282.30 Sport e turismo

10 | 515.67

10 | 515.67 Olimpiadi invernali

21 | 21.67

21 | 21.67 Sport al femminile

12 | 539.10

Gallery