Camion a fuoco sulla Statale 36: coda chilometrica in direzione Lecco

Un'ora per fare il tratto Mandello del Lario-Abbadia Lariana sulla Strada Provinciale 72; due per arrivare dal lago al cuore di Lecco. E' il risvolto causato dal camion che ha preso fuoco sulla Strada Statale 36 all'altezza dello svincolo verso Lecco nella zona della discoteca Orsa Maggiore. Disagi a non finire, quindi, per tutte quelle persone che stanno viaggiando in direzione sud, frenate dalla chiusura di quel tratto per la necessaria verifica da effettuare sulla tenuta dei giunti di dilatazione.

(Foto Ilaria Saggioro)

Dopo il primo episodio, avvenuto martedì pomeriggio, con la perdita di gasolio sulla Statale poco dopo le 15.30 e la conseguente chiusura dello svincolo della Super per un'ora, questa mattina è andata in scena, all'alba, la "replica": il mezzo pesante, guidato da un italiano, ha all'improvviso preso fuoco a causa di un incendio al sistema frenante.

