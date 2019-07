Ancora cantieri sul Ponte Manzoni: coda chilometrica per entrare a Lecco

Altro giro, altra corsa. Lunedì di disagi per chi percorre la Strada Statale 36 verso Lecco: a causa di un cantiere istituito per sistemare un giunto di dilatazione sul Ponte Manzoni, infatti, si è formata una chilometrica coda per chi viaggia in direzione nord. Stando a quanto appreso, il lungo torpedone prende "vita" già nella zona dello svincolo per Civate/Isella, per proseguire sino alla zona della discarica della città capoluogo. Disagi anche sulla Strada Provinciale che conduce da Olginate verso lo svincolo di Pescate.

La carreggiata è stata ridotta a una sola corsia di marcia per permettere ai tecnici di lavorare in sicurezza, fattore che sta portando alla materializzazione di disagi non indifferenti per i viaggiatori.

