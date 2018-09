Troppi casi di intossicazione etilica, il Codacons chiede campagne di sensibilizzazione

Il Codacons si mobilita dopo l'ennesimo caso di intossicazione etilica, con conseguente intervento delle forze di soccorso, registratosi nel Lecchese. Nei giorni scorsi, come vi riferivamo, un uomo è stato soccorso a Olgiate Molgora, a causa di un malore causato dall'assunzione di troppo alcol.

A raggiungerlo è stato il personale medico volontario della Croce Rossa di Merate, che proprio a Olginate ha la propria sede, uscito in codice rosso per trasportarlo successivamente all’ospedale di Merate.

«Il sindaco - scrive il Codacons in una nota ufficiale - deve intervenire in quanto riveste anche il ruolo di autorità sanitaria locale e in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. 112/1998, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblico. Chiediamo l'introduzione di campagne di sensibilizzazione e informazione incentrate sulla conoscenza dei rischi dell'alcol. Servono interventi immediati e preventivi».