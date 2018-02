Spaccio di droga nel Lecchese: il Codacons chiede al sindaco Brivio la videosorveglianza

La scorsa settimana un 23enne è stato arrestato a Suello per spaccio di droga, in quella che è stata un'operazione dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lecco nella quale, inoltre, sono stati sequestrati 53 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina.

Il Codacons ha annunciato oggi, con un comunicato stampa, la richiesta al sindaco di Lecco Virginio Brivio di maggiori interventi di controllo delle forze dell’ordine.

«Chiediamo di introdurre delle telecamere di sorveglianza attive 24 ore su 24 nelle zone note come a rischio di spaccio droga - si legge nella nota ufficiale del Codacons - Si chiedono inoltre maggiori controlli e blitz da parte delle pattuglie delle Forze dell’ordine. Il problema dello spaccio si sta sempre più ingigantendo in Lombardia e non possiamo permettere che l’illegalità prenda il sopravvento».