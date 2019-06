SS36 chiusa improvvisamente ad Abbadia: Anas rimuove calcinacci dalla galleria di Fiumelatte

Centinaia di automobilisti, questo pomeriggio, sono rimasti interdetti di fronte all'uscita obbligatoria dalla SS36 alla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana in direzione Nord. Una chiusura non annunciata prima da Anas. Il provvedimento ha causato in poco tempo lunghi incolonnamenti e disagi, con code dall'uscita di Lecco fino al centro abitato di Abbadia. La riapertura è avvenuta intorno alle 16.45.

In tanti si sono domandati i motivi, a qualcuno è subito tornata in mente la chiusura di un paio di mesi fa per caduta massi. In questo caso nessun incidente è stato segnalato dalla Polizia Stradale, né interventi da parte dei Vigili del fuoco. A spazzare ogni dubbio ci ha pensato Anas, da noi contatatta poco fa: nel primo pomeriggio il sorvegliante del tratto Abbadia-Bellano, in corrispondenza della galleria Fiumelatte, al km 70 in direzione Nord, ha rilevato una fessurazione dovuta all'infiltrazione d'acqua.

Anas ha dunque programmato un intervento di chiusura straordinario che si è prolungato di una mezz'ora in più rispetto ai programmi iniziali. È stata rimossa una porzione del rivestimento corticale che sarebbe potuta cadere sulla carreggiata e creare pericoli per il traffico viabilistico. Dato importante: nessun danno alla struttura della galleria è stato rilevato.

In settimana Anas programmerà l'intervento di ripristino della parte di volta della galleria staccatasi, in orario notturno o comunque senza grandi ripercussioni per il traffico.