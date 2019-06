Code e rallentamenti: il rientro della domenica paralizza il Lecchese

La viabilità provinciale, nell'hinterland di Lecco, è andata nuovamente in tilt. Come prevedibile in questa domenica di sole e cielo limpido, in cui migliaia di persone si sono spostate lungo le strade fra Brianza e Valsassina, il rientro sta creando code e incolonnamenti dal tardo pomeriggio.

La situazione è critica sulla Strada Statale 36 da Abbadia Lariana a Lecco, complice un lieve incidente nel tunnel. La SS36 è congestionata fin dopo Bosisio Parini, complice ancora il restringimento di carreggiata a Civate che non aiuta lo scorrere dei veicoli in uscita dalla Monte Barro.

Traffico molto intenso anche in ingresso a Lecco sulla Provinciale 72, auto incolonnate su tutto il lungolago fino al Ponte Kennedy.



