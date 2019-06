Fango, danni, alpeggi isolati: il sopralluogo di Coldiretti in Valsassina

«Alpeggi isolati e bilancio pesante per i danni dal maltempo. Difficile raggiungere molte imprese, una frana a Premana isola i “mont” nel pieno della monticazione. Almeno 100 capi bovini e centinaia di ovicaprini sono isolati. Ieri (giovedì per chi legge, ndr) il nostro sopralluogo, e in primo piano le dichiarazioni di Coldiretti Como-Lecco sui media radio e tv». Così la sezione dell'associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana ha commentato, su Facebook, quanto appreso durante la visita alle zone della Valsassina colpita dall'ondata di maltempo concretizzatasi nei pesanti danni e disagi di mercoledì mattina.

Inoltre, Coldiretti ha diffuso un video reportage realizzato durante il lungo sopralluogo. Nel frattempo, a causa del rischio di smottamenti, è stata chiusa la strada sopra la zona industriale di Premana.