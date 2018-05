Colico, auto bloccate nell'acqua: soccorse cinque persone

Come annunciato, delle precipitazioni di forte intensità si stanno abbattendo praticamente su tutto il Lecchese. In Brianza, nel Casatese, già un paio di ore fa si è scatenata una forte raffica di grandine, ma è nell'Alto Lago che si stanno registrando, almeno per ora, i maggiori disagi legati alle precipitazioni arrivate dal Bergamasco.

A Colico, qualche minuto dopo le 20 di domenica sera, due autovetture sono rimaste bloccate nell'acqua (uno "strato" di circa cinquanta centimetri stando a quanto appreso) mentre viaggiavano in via Nazionale Sud, a una manciata di metri dalla stazione ferroviaria di Piona, fortunatamente senza rimediare delle ferite. A soccorrere i cinque occupanti sono stati i vigili del fuoco, arrivati sia dal Lecchese che dal Sondriese; sul posto anche due ambulanze della Croce Rossa di Colico, rientrate in sede una volta accertate le buone condizioni dei malcapitati.