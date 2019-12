Colico, chiuso temporaneamente un altro bar: «È ritrovo di persone pregiudicate»

Nella mattinata di oggi venerdì dicembre i Carabinieri della Stazione di Colico hanno notificato il provvedimento di sospensione per tre giorni alla titolare del bar Ella’s di via Lungolario Polti. Il provvedimento amministrativo che ha portato alla temporanea chiusura del locale è stato emesso dal Questore di Lecco Filippo Guglielmino su proposta avanzata dai medesimi Carabinieri della Stazione di Colico, applicando così l'art. 100 del Tulps. L’attività dei militari di quella Stazione infatti ha consentito di verificare che il locale in questione era punto di incontro di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia.

Seconda chiusura in pochi giorni

Solo pochi giorni fa a Calolziocorte era stata sospesa l'attività di un bar per le medesime motivazioni: in questo caso il Questore Guglielmino aveva emesso un provvedimento di durata lievemente superiore rispetto a quello che ha colpito l'esercizio colichese. La scorsa settimana, sempre a Colico, il bar "La Rosa Tea" era stato chiuso perchè il proprietario era stato trovato in possesso di alcuni stupefacenti, posizione aggravata dalla detenzione delle medesime sostanze presso la sua abitazione

Cosa dice l'art. 100 del Tulps

L’art. 100 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.