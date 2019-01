Colico: colpi in abitazioni durante le festività, recuperata la refurtiva

Attività intensa per i Carabinieri del Comando provinciale durante le festività natalizie. I militari sono stati impegnati in servizi di vigilanza nei centri abitati al fine di prevenire reati predatori, in particolar modo furti in abitazione.

Nella serata del 4 gennaio scorso i Carabinieri sono intervenuti nel comune di Colico a seguito di alcune segnalazioni giunte da parte dei residenti che avevano notato alcune persone sospette aggirarsi per il centro del paese.

Immediatamente sono stati attivati, sulle principali arterie stradali, posti di controllo sia da personale della Radiomobile di Lecco sia della Stazione Carabinieri di Colico, al fine di controllare auto e persone in transito nel territorio di interesse.

Grazie ad alcune preziose indicazioni fornite dai cittadini, i militari hanno rinvenuto, nascosti all'interno di uno stabile in costruzione, numerosi preziosi tra cui orologi, collane, braccialetti e orecchini, asportati poche ore prima da un paio di abitazioni "visitate" dai ladri. Tutta la refurtiva è stata quindi recuperata e conservata in caserma così da procedere in questi giorni al riconoscimento e alla successiva restituzione del maltolto ai legittimi proprietari.